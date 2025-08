O pet que virou vilão: 5 animais exóticos que parecem inofensivos, mas ameaçam SC Animais competem por espaço e alimentos com as espécies nativas e geram riscos para a biodiversidade local ND Mais|Do R7 03/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 03/08/2025 - 21h58 ) twitter

Mantidos como animais de estimação ou presentes em quintais e jardins, animais exóticos podem ser um perigo para Santa Catarina. Estes invasores competem por território e alimento com as espécies nativas, o que pode acarretar em desequilíbrio aos ecossistemas locais e levar outros animais até à sua extinção. Atualmente existem 187 espécies de animais e plantas perigosas que ameaçam a biodiversidade nativa catarinense, conforme a lista divulgada pelo IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina).

