O que causou o engarrafamento de 10 km na BR-101 em SC?

A BR-101 ficou com o trânsito parado em Santa Catarina, sentido Porto Alegre, com mais de 10 km de fila na manhã desta sexta-feira (25). O engarrafamento iniciou em Balneário Piçarras e se estendeu até as proximidades do trevo de acesso à rodoviária de Itajaí.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o que causou esse engarrafamento.

