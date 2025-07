O que diz a lei sobre homeschooling, prática que causou multa a mãe em SC Enquanto defensores pedem por liberdade e personalização no ensino com o homeschooling, especialistas alertam para riscos à socialização... ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 04h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 04h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O caso de uma mãe de Guarujá do Sul, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, reascendeu o debate sobre o homeschooling, também conhecido como educação domiciliar. Regiane Cichelero Werlang enfrenta uma disputa judicial por optar por esse modelo de ensino. A Justiça determinou à mãe a rematrícula do menino sob pena de multa que pode chegar a R$ 100 mil. Ela também foi advertida que, caso não cumprida a rematrícula, haveria ordem de acolhimento em instituição acolhedora.

Para entender melhor essa polêmica e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Croata na lista vermelha da Interpol é preso em hotel de SC após crime em 2009

Violações de direitos humanos de pessoas em situação de rua crescem 430% em SC em cinco anos

Santa Catarina ganha festival de documentários com foco na memória regional