O que diz a súmula sobre o protesto da torcida do Figueirense na Série C Manifestação da torcida do Figueirense contra membros da diretoria é relatada em súmula pelo árbitro no jogo diante do Ituano ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 07h17 (Atualizado em 20/05/2025 - 07h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A vitória do Figueirense por 2 a 0 sobre o Ituano, no domingo, também ficou marcada pela manifestação feita pela principal torcida organizada do clube, a Gaviões Alvinegros. Com faixas de protesto contra a diretoria do Figueira, a partida ficou paralisada por nove minutos na volta do intervalo.

Para saber mais sobre o que aconteceu e os detalhes da súmula, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Detentos de SC reduzem pena com leitura e aulas dentro das unidades

Autódromo internacional pode colocar Camboriú na rota dos grandes eventos do automobilismo

Aluna pede que universidade devolva dinheiro após descobrir que professor usa ChatGPT nas aulas