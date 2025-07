O que é a ‘PEC da Liberdade de Expressão’, proposta por deputada de Santa Catarina Proposta da deputada Caroline de Toni (PL-SC) visa tornar inconstitucional quaisquer restrições à liberdade de expressão; porém, especialista... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 07h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 07h56 ) twitter

A deputada federal Caroline De Toni (PL-SC) apresentou, no Congresso, a chamada “PEC da Liberdade de Expressão”, uma Proposta de Emenda à Constituição que altera o artigo 5º da Constituição Federal. O objetivo do texto é retirar qualquer possibilidade de limitação à manifestação do pensamento.

Para entender todos os detalhes e implicações dessa proposta, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

