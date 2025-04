O que é a Vila do Artesanato inaugurada em Chapecó? A Vila do Artesanato reúne 11 casas no Ecoparque, em Chapecó; inauguração do espaço ocorreu nesta semana ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 02h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 02h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Vila do Artesanato foi inaugurada nesta semana em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Espaço fica localizado no Ecoparque e conta com 11 casas. A área é exclusiva para artesãos chapecoenses e recebeu um investimento de cerca de R$ 580 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre este novo espaço dedicado ao artesanato em Chapecó!

Leia Mais em ND Mais:

Granizo e rajadas de vento: Defesa Civil emite alerta para temporais em SC; veja regiões

‘Em questão de minutos’: morador de Chapecó detalha cena desoladora provocada por temporal

Novo Código Civil propõe herança digital e tira cônjuges da lista de herdeiros obrigatórios