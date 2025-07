O que é Área Amarela? Novo tipo de estacionamento rotativo estreia em agosto em Blumenau Nova modalidade será implantada em 1.156 vagas localizadas em pontos estratégicos da cidade ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 06h17 (Atualizado em 22/07/2025 - 06h17 ) twitter

Blumenau contará com uma nova modalidade de estacionamento rotativo a partir de agosto, a Área Amarela. Com tempo máximo de permanência de três horas, uma a mais do que na Área Azul, a novidade será implantada em pontos estratégicos da cidade.

Saiba mais sobre essa nova modalidade e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

