O que é hipertrofia no coração, condição de Ricardo Godói apontada em laudo pericial Influenciador morto antes de fazer tatuagem em Itapema foi diagnosticado com hipertrofia cardíaca ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h06 )

O influenciador Ricardo Godói, morto no último dia 20 de janeiro pouco depois de passar por uma anestesia geral para ser tatuado em Itapema, tinha hipertrofia no coração. A informação é de um laudo pericial feito para investigar a causa da morte.

Para entender mais sobre essa condição e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

