O que é ‘jogo de planilhas’, prática que apontou fraude em licitação da prefeitura de Palhoça Empresário usou de pessoas interpostas (laranjas) para abrir empresa que lucrou R$ 7,2 milhões ao ano com coleta de lixo ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A operação Coleta Dirigida, deflagrada nessa quinta-feira (21), desmascarou um esquema de fraude em licitação na prefeitura de Palhoça, na Grande Florianópolis.

Para entender todos os detalhes dessa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Destino trágico: quais as causas e os impactos da mortandade de pinguins registrada em SC

Balneário Camboriú ganha Centro de Desenvolvimento da CBF

Polícia investiga professor após denúncia de importunação sexual contra sete adolescentes em SC