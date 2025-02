O que é pneumonia bilateral, quadro clínico complexo de Papa Francisco divulgado pelo Vaticano Internado desde sexta-feira (14), Papa Francisco foi diagnosticado com uma versão mais grave da pneumonia e quadro é considerado "complexo... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 18/02/2025 - 23h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Papa Francisco, de 88 anos, foi diagnosticado com pneumonia bilateral. O estado de saúde foi divulgado nesta terça-feira (18) pelo Vaticano, que anunciou que o pontífice apresenta quadro clínico “complexo”.

Para entender melhor sobre a pneumonia bilateral e o estado de saúde do Papa Francisco, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Filho de Cristian Cravinhos consegue anulação da paternidade no STJ: ‘Sofria bullying’

Bomba de dique em Blumenau passará por manutenção após apresentar problemas de funcionamento

Avaí volta a cobrar ingresso de R$ 200 em jogo do Campeonato Catarinense