O que é ‘Regina Caeli’, oração feita pelo Papa Leão XIV

O Papa Leão XIV fez na manhã deste domingo (11) uma tradicional oração católica chamada “Regina Caeli”, que em português significa Rainha do Céu, ao público que se encontrava na Praça São Pedro, no Vaticano. Com esta oração, o papa recordou que, neste domingo, há 62 anos, é celebrado o Dia Mundial da Oração pelas Vocações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essa importante tradição católica!

