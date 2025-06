O que é samário, metal raro que somente a China produz e que ameaça poderio militar dos EUA Dependência do samário preocupa EUA e aliados da Otan, que têm a sua produção de caças e mísseis ameaçadas pelo controle chinês sobre... ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 17/06/2025 - 04h55 ) twitter

A cadeia de suprimentos militares dos Estados Unidos enfrenta uma vulnerabilidade crítica: a dependência de metais controlados pela China. Desde abril, o governo de Xi Jinping impõe restrições à exportação de samário, um elemento essencial para armamentos avançados, acendendo alerta no governo de Donald Trump e em países aliados da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Saiba mais sobre como o samário impacta a segurança militar dos EUA e as tensões com a China, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

