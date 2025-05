O que é short stay, tendência imobiliária que tem crescido em Itajaí Modalidade short stay tem conquistado investidores de imóveis, que aproveitam preço elevado dos aluguéis ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 23/05/2025 - 04h55 ) twitter

O aumento do valor dos aluguéis no Litoral catarinense tem gerado um novo movimento de investidores atentos às oportunidades de rentabilidade com a locação de imóveis. Surge, então, a opção de aderir à modalidade de locação short stay (de curta duração). Além da locação de imóveis tradicionais, a modalidade short stay vem ganhando força no mercado pelo alto potencial de rendimento – e construtoras que trazem projetos de alto padrão, ao estilo smart living (moradia inteligente), para suprir essa área têm se destacado.

Para saber mais sobre essa tendência e suas implicações no mercado imobiliário, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

