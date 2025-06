O que esperar do reencontro de Eduardo Barroca com o Avaí na Série B Avaí revê o técnico Eduardo Barroca, treinador que fez a montagem do elenco em 2024, agora como adversário no próximo sábado diante... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 18h18 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h18 ) twitter

Eduardo Barroca vem aí e reencontra o Avaí, clube que treinou por duas vezes e tem bons momentos na história, incluindo um meme com dois torcedores cantando ‘Mr. Barroca, que professo f…’. O carioca hoje dirige o CRB, rival do Leão no jogo das 20h30 de sábado, na Ressacada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse reencontro!

