O que está por trás da demolição no Centro de Blumenau? Demolição de antigo posto de gasolina na Rua 7 de Setembro iniciou neste fim de semana e dará espaço a novo empreendimento ND Mais|Do R7 29/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 29/07/2025 - 08h17 )

Quem passou pela Rua 7 de Setembro, no Centro de Blumenau, neste fim de semana, testemunhou o início da demolição da estrutura que antes abrigava um posto de gasolina, na esquina com a Rua Floriano Peixoto. A novidade é que o terreno será destinado à construção de uma nova torre multiuso, com aproximadamente 35 andares, salas comerciais, estacionamento rotativo, e cerca de 200 apartamentos, além de área de lazer completa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a demolição e o novo empreendimento!

