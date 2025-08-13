O que está por trás da recuperação judicial de ‘famosa’ rede de supermercados em SC
Althoff de Supermercados, de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, possui 11 lojas na região e mais de 70 anos de história
Uma das principais marcas supermercadistas do Sul de Santa Catarina, a rede Althoff Supermercados, teve o processo de recuperação judicial deferido pela Justiça. A decisão decorre em função de dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pela empresa de Criciúma.
