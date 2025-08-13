Logo R7.com
O que está por trás da recuperação judicial de ‘famosa’ rede de supermercados em SC

Althoff de Supermercados, de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, possui 11 lojas na região e mais de 70 anos de história

ND Mais

ND Mais

Uma das principais marcas supermercadistas do Sul de Santa Catarina, a rede Althoff Supermercados, teve o processo de recuperação judicial deferido pela Justiça. A decisão decorre em função de dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pela empresa de Criciúma.

Saiba mais sobre os desafios enfrentados pela rede e as implicações dessa recuperação judicial consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

