O que está por trás da recuperação judicial de ‘famosa’ rede de supermercados em SC Althoff de Supermercados, de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, possui 11 lojas na região e mais de 70 anos de história ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 04h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma das principais marcas supermercadistas do Sul de Santa Catarina, a rede Althoff Supermercados, teve o processo de recuperação judicial deferido pela Justiça. A decisão decorre em função de dificuldades econômico-financeiras enfrentadas pela empresa de Criciúma.

Saiba mais sobre os desafios enfrentados pela rede e as implicações dessa recuperação judicial consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Governo prevê licitação da duplicação da SC-281 entre a BR-101 e Contorno Viário ainda em 2025

Homem morre ao cair em poço com mais de sete metros em SC

Rio contaminado paralisa abastecimento e empresa tem atividades suspensas em SC