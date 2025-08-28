O que está sendo feito nas pontes históricas que passam por restauração no Norte de SC? A ponte Emílio Meier conecta os bairros Jaraguá Esquerdo e Barra do Rio Molha e a ponte Pedro Picolli, que faz a ligação entre os bairros... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 07h58 ) twitter

Duas pontes pênseis, tombadas como patrimônio histórico em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, estão passando por um trabalho de revitalização. As estruturas são a ponte Emílio Meier e a ponte Pedro Picolli, que serão restauradas e as obras devem respeitar as características originais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a restauração dessas importantes estruturas!

