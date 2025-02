O que falta para Kayke desencantar com a camisa do Figueirense Centroavante do Figueirense não vem tendo boas atuações; Nas partidas em que Kayke esteve em campo, Furacão não venceu ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 17h46 (Atualizado em 04/02/2025 - 17h46 ) twitter

O atacante Kayke chegou ao Figueirense com a esperança de ser o homem-gol do Furacão na temporada. Após ter sido um dos artilheiros da Série C 2024, o camisa 9 ainda não desencantou com a camisa Alvinegra e segue em jejum de gols e boas atuações neste início de temporada.

Para saber mais sobre a situação de Kayke e suas expectativas no Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

