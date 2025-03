O que fazer de graça neste fim de semana em Florianópolis: Paralamas, João Gomes e mais Maratona Cultural oferece programação gratuita e diversificada até domingo (23) em celebração ao aniversário de 352 anos da capital... ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 22/03/2025 - 05h05 ) twitter

Começou nesta sexta-feira (21) em Florianópolis mais uma Maratona Cultural, com uma programação cultural gratuita e diversificada até domingo (23). O evento coincide com as comemorações do aniversário da cidade e o público irá se entreter com shows de artistas como João Gomes e Teresa Cristina, apenas para citar alguns destaques da programação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de tudo que acontece neste fim de semana!

