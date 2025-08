O que fazer em Blumenau e região no primeiro fim de semana de agosto Blumenau e Pomerode terão eventos para todas as idades no Vale do Itajaí ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 06h17 (Atualizado em 02/08/2025 - 06h17 ) twitter

Já sabe o que fazer a partir desta sexta-feira (1), em Blumenau e região? A agenda desta semana conta com diversas opções para você aproveitar com a família ou os amigos. Estão programadas apresentações do Coro e Orquestra Sinfônica ARS Cantus, mais uma edição do Cultura na Praça, em Pomerode, a tradicional macarronada da Catedral, além de muitos outros eventos. E o clima vai estar favorável para diversas atividades ao ar livre. De acordo com o Alertablu, da Defesa Civil de Blumenau, o fim de semana será ensolarado e com máximas entre 22 e 26ºC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as opções de lazer para o fim de semana!

