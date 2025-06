O que fazer em Pomerode em junho: festa junina gratuita e mais 26 atrações para todas as idades Shows, oficinas, gastronomia típica e eventos ao ar livre fazem parte das atividades divulgadas nesta semana ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 01/06/2025 - 20h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O que fazer em Pomerode em junho? A cidade mais alemã do Brasil preparou uma programação especial para o mês, com 27 atrações para todas as idades. Shows, oficinas, gastronomia típica e eventos ao ar livre fazem parte das atividades divulgadas nesta semana pela prefeitura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra tudo o que Pomerode tem a oferecer neste mês!

Leia Mais em ND Mais:

Biblioteca mais antiga de Joinville tem livro ‘hit’ e mais de 2 mil visitantes por mês

Alfredo Daura Jorge, o pioneiro na cruzada nacional contra o fumo e na luta pela cura do câncer

Cidade de SC registra pico de síndromes respiratórias; sintomas leves evoluem para casos graves