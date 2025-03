O que fazer na Rota do Enxaimel durante a Osterfest em Pomerode A Rota do Enxaimel conta com diversas atrações aos visitantes durante a Osterfest em Pomerode ND Mais|Do R7 23/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 13h05 ) twitter

A casa do maior ovo e árvore de Páscoa do mundo, Pomerode, oferece novos atrativos para o turista na 17ª Osterfest. Aos que estiverem na cidade poderão aprender sobre a pintura de casquinhas de verdade, confeitar e comer bolachas de Páscoa, observar árvores decoradas com dezenas de ovos nos jardins das casas e até jogar minigolfe em uma pista profissional novinha, na Rota do Enxaimel.

