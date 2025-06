O que fazer no feriado em Blumenau? 12 eventos para curtir sem sair da cidade Festitália, festival gratuito de skate, exposições de arte, shows e eventos ao ar livre integram programação ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 19/06/2025 - 20h16 ) twitter

Blumenau entra no clima de festa e lazer com uma agenda repleta de atrações culturais durante o feriadão prolongado, que inicia nesta quinta-feira (19). Entre os destaques estão a Festitália e o “Go Skate Day”, além de shows, exposições, oficinas e eventos ao ar livre para todas as idades e gostos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as opções de lazer e eventos imperdíveis em Blumenau durante o feriado!

