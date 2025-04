O que fez dona da Brastemp e Consul atingir receita de R$ 12 bilhões e ampliar exportação de SC Companhia com planta em Joinville cresceu 12% em relação a 2023 e consagrou um dos melhores desempenhos na última década ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 10/04/2025 - 08h46 ) twitter

Para conquistar uma receita de R$ 12,9 bilhões, a Whirlpool apostou em três fatores que provocaram a diferenciação da companhia no mercado, tanto em Santa Catarina quanto ao redor do mundo. Como resultado, a multinacional, com planta em Joinville, no Norte do estado, também foi reconhecida como uma das empresas mais inovadoras da América pelo terceiro ano consecutivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre o crescimento da Whirlpool!

