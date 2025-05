O que Joinville produz que chega para o mundo todo? Produtos que partem da maior cidade de SC chegam a países como EUA, México, China e Argentina ND Mais|Do R7 13/05/2025 - 20h47 (Atualizado em 13/05/2025 - 20h47 ) twitter

Joinville, no Norte de Santa Catarina, se destaca como um dos maiores polos industriais do Brasil. E os números da exportação mostram como a produção local está conectada com o mercado global. Apenas em março de 2025, as empresas da cidade movimentaram US$ 114,4 milhões em exportações, atrás apenas de Itajaí no estado, segundo dados do Comex Stat, sistema oficial do Governo Federal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre o impacto da indústria de Joinville no mercado global!

