O que laudo encontrou no sangue de dentista morto em cela em SC

O laudo pericial de Cezar Maurício Ferreira — dentista e servidor público federal que morreu em uma cela em São José — apontou a presença de remédios no sangue dele. Após a família acusar policiais de confundir um infarto com embriaguez, o exame comprovou a ausência de álcool no organismo do dentista.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

