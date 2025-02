O que muda com a nova lei sobre execução de músicas e videoclipes nas escola em SC O governador Jorginho Mello sancionou lei aprovada na Alesc que proíbe a execução de músicas e videoclipes potencialmente inadequados... ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 12h27 ) twitter

O governador Jorginho Mello (PL) sancionou nesta quinta-feira (23) o projeto de lei do deputado Jessé Lopes (PL) que proíbe a execução de músicas e videoclipes com apologia ao crime, uso de drogas, ou conteúdos de cunho sexual e erótico nas escolas públicas e privadas de Santa Catarina.

Para entender todas as implicações dessa nova lei, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

