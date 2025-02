O que muda com acordo entre EUA e Colômbia sobre deportações Ambos os países prometeram taxações econômicas mútuas após desacordo sobre imigrantes colombianos deportados do território norte-americano... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h07 ) twitter

Os governos de Estados Unidos e Colômbia reverteram, ainda no domingo (26), uma série de sanções que planejavam impor um ao outro, após divergências sobre a deportação de imigrantes colombianos, que estavam em território norte-americano, de volta ao país. Donald Trump prometeu taxas de 25% sobre produtos colombianos, ao passo que Gustavo Petro fez ameaças parecidas ao republicano.

Saiba mais sobre as implicações desse acordo acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

