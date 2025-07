O que o deputado federal Nikolas Ferreira vem fazer em Chapecó? O deputado federal mais votado do Brasil, Nikolas Ferreira (PL-MG) estará no maior município do Oeste catarinense no dia 25 de julho... ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 23h17 ) twitter

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o mais votado do Brasil nas últimas eleições, estará em Chapecó, no Oeste catarinense, no próximo dia 25 de julho. Ele será um dos palestrantes do evento “Brasil em Perspectiva: Desafios e Recomeços”, que acontece no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o evento e os palestrantes confirmados!

