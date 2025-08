O que o novo superintendente do DNIT promete para rodovias de SC Amauri Sousa Lima, afirmou ao ND Mais que a prioridade é concluir trechos estratégicos das rodovias de SC até 2026 ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 02/08/2025 - 20h18 ) twitter

O engenheiro Amauri Sousa Lima, que assumiu o comando do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em Santa Catarina, no dia 28 de julho, fez promessas e afirmou que tem a missão de dar ritmo final às principais obras nas rodovias do Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das novidades sobre as rodovias de SC!

