O que produzem as empresas mais inovadoras de Joinville?

Whirlpool, Nidec Global Appliance e Grupo Tigre são algumas das empresas de Joinville entre as mais inovadoras do Sul do Brasil. Ao todo, oito companhias da cidade foram selecionadas na 21ª edição da premiação “Campeãs da Inovação”, promovida pelo Grupo Amanhã com o IXL Center, de Boston.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre as inovações que estão moldando o futuro da indústria em Joinville!

