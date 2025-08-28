O que Santa Catarina fez para reduzir em 95% o número de mortes por dengue em 2025 Distribuição de aparelho que auxilia na avaliação do paciente, ampliação da vacinação e campanhas de conscientização estão entre as... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 19h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina reduziu em 95% o número de mortes por dengue em 2025 em comparação com o ano anterior. Neste ano, foram registrados 17 óbitos pela doença, sendo que outros três casos estão sob investigação. No ano passado, até agosto, o estado possuía 341 mortes causadas pelo vírus.

Saiba mais sobre as estratégias inovadoras que levaram a essa redução acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

As quatro infrações que motivaram a ordem para demolir o Bar do Boni em Florianópolis

Professora agredida por mãe de aluno relata medo e seis dias sem sair de casa em SC

Maratona Internacional de Floripa: início da entrega dos kits, premiação e atletas de 21 países