O que Santa Catarina fez para reduzir em 95% o número de mortes por dengue em 2025
Distribuição de aparelho que auxilia na avaliação do paciente, ampliação da vacinação e campanhas de conscientização estão entre as...
Santa Catarina reduziu em 95% o número de mortes por dengue em 2025 em comparação com o ano anterior. Neste ano, foram registrados 17 óbitos pela doença, sendo que outros três casos estão sob investigação. No ano passado, até agosto, o estado possuía 341 mortes causadas pelo vírus.
