O que se sabe sobre o avião da Latam que saiu da pista em Chapecó O avião da Latam saiu da pista e parou somente no gramado do aeroporto de Chapecó na noite da segunda-feira (31); voos foram cancelados... ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 02/04/2025 - 09h46 )

Na noite de segunda-feira (31), um avião da Latam que pousava no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, ultrapassou o limite da pista e parou no gramado. O incidente resultou no cancelamento de voos e na necessidade de transporte alternativo para passageiros.

Para mais detalhes sobre o incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

