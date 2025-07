O que tem na rua de SC que é quarta mais cara do Brasil Rua 4900 fica em uma das áreas mais nobres de Balneário Camboriú e é considerada a rua mais cara de SC ND Mais|Do R7 17/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 07h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A rua mais cara de SC fica em Balneário Camboriú. A informação não surpreende, já que a cidade figura no topo do metro quadrado mais caro do Brasil há alguns anos, segundo o ranking divulgado mensalmente pelo Fipe/Zap. Localizada em uma travessa da avenida Atlântica, famosa pelos seus arranha-céus de tirar o fôlego, a média do metro quadrado da rua 4900 ultrapassa os R$ 51 mil. O ND Mais esteve in loco por lá e conta detalhes.

Para saber mais sobre essa rua e suas características impressionantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Marcas de cachaça crescem 31% em SC e colocam o estado no top 5 do ranking nacional

Condenado por loteamento ilegal em Florianópolis teve registro cancelado por entidade

Câmeras de reconhecimento facial da Oktoberfest devem virar sistema permanente em Blumenau