O que terá em primeiro shopping em Marina do Brasil sendo construído em Itajaí Previsão é que primeiro shopping em Marina no Brasil fique pronto no final de 2026 ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 19h26 )

Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, será o endereço do primeiro shopping em Marina do Brasil. O Boulevard Marina Itajaí é resultado de um investimento privado de R$ 100 milhões e atenderá os donos de barcos, a comunidade e os turistas. A previsão é que fique pronto no fim de 2026.

