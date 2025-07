O que vai acontecer com a antiga ponte da Lagoa da Conceição após a abertura da nova? Com a liberação da nova travessia, estrutura construída na década de 1950 passa a operar em sentido único até que a nova ponte seja... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 18h55 (Atualizado em 05/07/2025 - 18h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com a liberação da nova ponte da Lagoa da Conceição, na sexta-feira (4), tráfego de veículos passa a ter um desafogo no bairro. Inicialmente, o trânsito funciona como um binário: quem vem do centrinho da Lagoa utiliza a ponte nova em direção à avenida das Rendeiras, e quem vai das Rendeiras ao centrinho vai passar pela ponte antiga. A travessia de forma complementar sobre a lagoa deve ir até meados de setembro, quando a nova passagem será finalizada. Após esse prazo, a ponte antiga será desativada e demolida.

Para saber mais sobre as mudanças e o futuro da antiga ponte, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Avaí x Paysandu: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Leão na Série B

Procissões e olímpiadas causam alterações no trânsito na região continental de Florianópolis

Cerimônia de abertura no Galegão dá início aos jogos do Jesc e do Parajesc em Blumenau