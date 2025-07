O que vai ter na FenaOstra 2025? Veja atrações e quanto custa o ingresso Evento terá acesso democrático, com ingressos solidários e linhas de ônibus com o trajeto estendido até a FenaOstra 2025 ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 08/07/2025 - 21h17 ) twitter

A 23ª edição da FenaOstra (Festa Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana) foi oficialmente lançada nesta segunda-feira (7) em Florianópolis. O evento acontecerá de 16 a 27 de julho no CentroSul, e promove uma programação diversificada, integrando gastronomia, cultura, sustentabilidade e capacitação para o setor marinho.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as atrações e ingressos da FenaOstra 2025!

