O restaurante que resiste às ondas une engenharia e gastronomia a 5 metros de profundidade Estrutura de concreto submersa abriga o Under, restaurante subaquático que une gastronomia, arquitetura e vida marinha com uma vista... ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 18/06/2025 - 04h35 )

Cinco metros abaixo da superfície, o Under chama atenção por ser o primeiro restaurante subaquático da Europa e o maior do mundo em sua categoria. Localizado no sul da Noruega, o restaurante foi projetado para resistir a ondas, atrair vida marinha e proporcionar uma experiência imersiva única para os turista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa incrível atração subaquática!

