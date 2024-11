O segredo para o Figueirense voltar a ter sucesso no futebol em 2025 O segredo para o Figueirense voltar a ter sucesso no futebol em 2025 ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 25/11/2024 - 17h09 ) twitter

No fim de semana, os conselheiros do Figueirense aprovaram, com quase 100% dos votos, o acordo com a gestora Clave. Entre as medidas estão a autorização para empréstimos, o aumento de capital da SAF com bens do clube, como o terreno do antigo ginásio, e a venda de 90% das ações para os investidores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra como o Figueirense pode resgatar seu sucesso no futebol!

