O segredo por trás da queda de quase 40% no tempo de viagem em áreas-chave de Joinville

Alterações viárias realizadas em Joinville em 2025 têm contribuído para a redução do tempo de deslocamento e maior fluidez no trânsito da cidade. Entre as principais intervenções estão o binário das ruas Coronel Procópio Gomes e Urussanga e a implantação de uma rotatória na quadra formada pelas ruas Rezende, Armando Salles, Piratuba e Tenente Antônio João.

Para entender melhor como essas mudanças impactaram o trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

