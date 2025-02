OAB-SC resiste à normativa do CNJ que prejudica a defesa do cidadão nos tribunais Presidente do TJSC, desembargador Francisco Oliveira Neto, recebeu da OAB o adiamento da implementação de uma normativa do CNJ (Conselho... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h26 ) twitter

O presidente da OAB-SC, Juliano Mandelli, solicitou ao presidente do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), desembargador Francisco Oliveira Neto, o adiamento da implementação de uma normativa do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que impacta diretamente a atuação da advocacia nos tribunais.

Para saber mais sobre essa importante questão que afeta a defesa do cidadão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

