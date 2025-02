Objetos roubados em Unidade de Saúde de Balneário Piçarras são recuperados em Blumenau Unidade de saúde foi assaltada na noite de domingo (2), em Balneário Piçarras ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 04h25 (Atualizado em 05/02/2025 - 04h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os objetos roubados de uma Unidade Básica de Saúde em Balneário Piçarras foram recuperados pela Polícia Civil nesta terça-feira (4), em Blumenau. A ação ocorreu em uma residência na Rua Anapolina, no Bairro Progresso.

Saiba mais sobre essa recuperação e os desdobramentos do caso no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Medidas rigorosas: o que muda com decreto de contenção de despesas em Balneário Camboriú

Investigado por golpe de energia solar, empresário de SC é preso portando pistola em SP

Mega-Sena: Bolão de duas cotas em SC acerta cinco números e leva mais de R$ 200 mil para casa