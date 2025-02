Obra de complexo da Polícia Civil no centro de Itajaí está ‘abandonada’? Entenda Construção do Complexo de Segurança Pública de Itajaí foi anunciada há 10 anos pelo Governo do Estado e obra ficou paralisada por anos... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 19h27 ) twitter

A obra do Complexo de Segurança Pública de Itajaí foi anunciada há cerca de 10 anos, no dia 23 de junho de 2015, pelo Governo do Estado de Santa Catarina, portanto essa obra foi paralisada e assim permaneceu durante anos na avenida Joca Brandão, localizada no Centro de Itajaí.

Para entender todos os detalhes sobre a situação atual e os próximos passos da obra, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

