Obra de R$ 14,9 milhões prevê calçadão em via gastronômica e espaço de convivência em SC O conceito do Boulevard Benjamin Constant é ser um espaço moderno de convivência, que valorize o comércio local e se torne um cartão... ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 07h58 )

A principal rua de convivência do centro de Chapecó passa por uma transformação que promete mudar a dinâmica urbana da cidade. O Boulevard Benjamin Constant, em obras desde abril de 2024, deve ser concluído até o final do ano de 2025, com investimento de R$ 14,9 milhões da Prefeitura. A execução é da Salver Construtora e Incorporadora LTDA.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra para Chapecó!

