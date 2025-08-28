Logo R7.com
Obra de R$ 14,9 milhões prevê calçadão em via gastronômica e espaço de convivência em SC

O conceito do Boulevard Benjamin Constant é ser um espaço moderno de convivência, que valorize o comércio local e se torne um cartão...

A principal rua de convivência do centro de Chapecó passa por uma transformação que promete mudar a dinâmica urbana da cidade. O Boulevard Benjamin Constant, em obras desde abril de 2024, deve ser concluído até o final do ano de 2025, com investimento de R$ 14,9 milhões da Prefeitura. A execução é da Salver Construtora e Incorporadora LTDA.

