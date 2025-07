Obra de R$ 60 mi em rua com trânsito diário de 20 mil veículos entra na reta final em Joinville A duplicação de quase seis quilômetros de extensão ligará pontos estratégicos como a BR-101, o Perini Business Park e o bairro Pirabeiraba... ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após décadas de espera por parte do empresariado local, a obra de duplicação de trechos das ruas Dona Francisca, Edmundo Doubrawa e dos Franceses, em Joinville, começa a sair do papel e agora vai para a fase de licitação, com previsão para ser iniciada ainda este ano. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Governo do Estado, a obra terá 24 meses para ser concluída, devido a sua complexidade.

Para mais detalhes sobre essa importante obra que promete transformar a mobilidade em Joinville, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Minha Casa, Minha Vida: Florianópolis vai construir novo condomínio vertical; saiba onde

Duas empresas são investigadas por suspeita de sonegação de R$ 55 milhões em SC

Polícia prorroga investigação de morte de corretores em SC; veja o motivo