Obra em adutora afeta abastecimento de água em 11 bairros de Joinville Abastecimento de água deve ser normalizado na madrugada de sábado (15); veja regiões afetadas ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h07 )

Uma adutora localizada no bairro Glória em Joinville, no Norte de Santa Catarina, apresentou vazamento na noite desta quinta-feira (13) e as obras de reparo afetam o abastecimento de água em ao menos 11 bairros da cidade. A tubulação fica localizada na esquina da rua José Bonifácio com a XV de Novembro e tem aproximadamente 400 mm.

Para mais detalhes sobre a situação e os bairros afetados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

