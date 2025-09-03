Obra em elevado entre BRs 282 e 158 chegam a 70% e prometem dar fim ao ‘palco das mortes’ em SC O projeto soma R$ 35,4 milhões em recursos do Governo do Estado e R$ 3 milhões de contrapartida do município de Maravilha, responsável... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 04h36 (Atualizado em 03/09/2025 - 04h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As obras do elevado no entroncamento das BRs 282 e 158, em Maravilha, no Oeste catarinense, estão em ritmo acelerado e já atingiram cerca de 70% de execução. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até o final de 2025, colocando fim a um gargalo histórico da mobilidade na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

Leia Mais em ND Mais:

‘Acampando’: pai e filho estrangeiros desaparecidos são encontrados em SC

Caso Moisés: mãe e padrasto são denunciados por homicídio duplamente qualificado em SC

Condenado por estuprar a sobrinha de 5 anos é preso durante operação da PF em SC