Obra emergencial para fechar buraco na BR-101 causa filas em SC Manutenção no asfalto ocorre no km 61,5 da BR-101 em Araquari ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 23h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 23h06 )

Uma obra emergencial foi iniciada, na tarde desta segunda-feira (27), para fechar um buraco no acostamento da BR-101, em Araquari. Foi preciso interditar uma faixa da rodovia, no km 61,5, para garantir a segurança dos trabalhadores. No entanto, a obra causou transtornos no trânsito do Norte catarinense e provocou oito quilômetros de fila.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação do trânsito na BR-101.

