Obra interdita faixa da BR-101 no Norte catarinense; veja dia e horário O serviço, executado por terceiros em Garuva, tem previsão de término às 5h de quarta-feira (2) ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 14h26 )

Uma obra de pavimentação e pintura vai interditar a faixa da direita e o acostamento da BR-101, no km 7,4, sentido Sul, em Garuva, no Norte catarinense, a partir das 22h desta terça-feira (1º). O serviço, executado por terceiros, tem previsão de término às 5h de quarta-feira (2).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a interdição e as condições de tráfego.

