Obra transforma visual de avenida em Florianópolis e resolve histórico problema de alagamentos

Intervenção na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira durou três meses e trouxe melhorias na drenagem e mobilidade urbana

ND Mais|Do R7

A Prefeitura de Florianópolis concluiu nesta segunda-feira (11), após três meses de trabalho, a revitalização da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira (PC3), no Jardim Atlântico. A intervenção implantou um novo sistema de drenagem para evitar alagamentos em residências próximas, o que modernizou e transformou o visual da avenida.

