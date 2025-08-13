Obra transforma visual de avenida em Florianópolis e resolve histórico problema de alagamentos Intervenção na Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira durou três meses e trouxe melhorias na drenagem e mobilidade urbana ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 13/08/2025 - 01h37 ) twitter

A Prefeitura de Florianópolis concluiu nesta segunda-feira (11), após três meses de trabalho, a revitalização da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira (PC3), no Jardim Atlântico. A intervenção implantou um novo sistema de drenagem para evitar alagamentos em residências próximas, o que modernizou e transformou o visual da avenida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante obra!

